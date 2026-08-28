ಖಠ್ಮಂಡು/ನವದೆಹಲಿ.ಆ೨೮: ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಟಿಬೆಟ್ (ಚೀನಾ) ಗಡಿ ಭಾಗದ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಳಯಾಂತಕ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹ ಹಾಗೂ ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ೪೭೫ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ೧,೪೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ೨೯೮ ಭಾರತೀಯರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ,ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಭಾರತೀಯರ ವಿವರ’ತ್ರಿಶೂಲಿ-೧’ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ೭೩ ಭಾರತೀಯ ನೌಕರರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ..ಪವಿತ್ರ ಕೈಲಾಶ ಮಾನಸಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ನೂರಾರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ತಂಡಗಳು ಹಿಮಾಲಯದ ದುರ್ಗಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಂಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, “ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ೨೮೮ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ,” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಹದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ೪೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತೂಗು ಸೇತುವೆಗಳು, ೨೫ ಮೈಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ. ನೇಪಾಳದ ರಸುವಾ ಮತ್ತು ಧಾಡಿಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಸ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ೩೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕು ಲಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸೆಳೆದುಹೋಗಿವೆ.
ಎರಡನೇ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ :
ಹಿಮನದಿ ಕುಸಿತದಿಂದ ಹರಿದುಬಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹಿಮದ ರಾಶಿ ನದಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಕೃತಕ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಚೀನಾ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ನಿಂತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಕೃತಕ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೩೦ ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿದೆ.
ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧ರ ವೇಳೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಲಪ್ರಳಯ ಸಂಭವಿಸುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯವಾಣಿ:ನೇಪಾಳ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ತುರ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಗತ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಕಠ್ಮಂಡುವಿನ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ೨೪ ತಾಸು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ತಕ್ಷಣವೇ ಎತ್ತರದ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತ: ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ೨೧ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಠ್ಮಂಡುವಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಟಿಬೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಸುಮಾರು ೨೦೦ ಭಾರತೀಯರು ನೆರವು ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಂಡಳಿಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ೧೭೮ ಭಾರತೀಯರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿರುವ ೨೮೮ ಮಂದಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರದ ಇತರ ಗುಂಪುಗಳೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನೇಪಾಳದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಪಾಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಲೆಂದ್ರ ಶಾ ಪ್ರಕಾರ, ೬೯ ವೈಮಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ೫೭೩ ಮಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇನಾ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ವ ಸನ್ನದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ, ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ, ಗಾಯಾಳುಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೇಪಾಳ ಪೊಲೀಸರು ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ವಾರಸುದಾರರಿಲ್ಲದ ಮೃತದೇಹಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ೧೦ ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಯೂ ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕಣಿವೆಯ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಠ್ಮಂಡು ಮತ್ತು ನುವಾಕೋಟ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬಳಿ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಜಮಾಯಿಸಿ, ಬದುಕುಳಿದವರು, ಗಾಯಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಮೃತದೇಹಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿದೆ