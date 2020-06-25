ಪ್ರಧಾನ ಸುದ್ದಿ

ಕೈ ಶಾಸಕನ ರಾಜೀನಾಮೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. ೨೩- ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂಡಿ ಮತ್ತು ಚಡಚಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಇಂಡಿ ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರಾಯಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನ...
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ಸುದ್ದಿ

ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಗೆ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

Bangalore_Newsroom - 0
ಅಹಮದಾಬಾದ್,ಸೆ.22-ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವ ಎನಿಸಿರುವ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.ಗುಜರಾತ್ ನ ಕೆವಾಡಿಯಾದಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದ 72 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ...

ಸೆ.೨೮ರಿಂದ ‘ರೈತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಯಾತ್ರೆ’ ನಿಖಿಲ್

ಮರುತನಿಖೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಆದೇಶ

ದೇವರ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ: ೯ ಮಂದಿ ಸಾವು

ಡಯಾನಾ ಪ್ರತೀಕಾರದ ಉಡುಪು’ ಪ್ರದರ್ಶನ

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ಜಿಲ್ಲೆ

ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಕರ್ಣಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಯಾಕೆ?

Mangalore_Newsroom - 0
ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಕರ್ಣಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರ ಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಓಊ) ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಹೃದಯ ಭಾಗ ವಾಗಿರುವ ನಂತೂರ್ ನಿಂದ ಬಿಕರ್ಣ ಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರ ಈ ಸ್ಥಳ...

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಉಡುಪಿ: SIR ವಿತರಿಸಲಾದ ೫೮,೯೧೩ ನೋಟಿಸ್ ಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣ;೩೭, ೮೦೩ ಬಾಕಿ

ಎರಡು ಕಡೆ ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿ; ೯ ಮಂದಿ ಬಂಧನ ಗಾಂಜಾ, ಮೆಥಾಂಫೆಟಮೈನ್, ಕಾರು-ಸ್ಕೂಟರ್, ನಗದು...

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಹಕಾರಿ: ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ

ವಿಶ್ವಕರ್ಮರ ಕಲಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ – ಸಂಸದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ

ಬೈಂದೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಕೈಬಿಡಲು ಮನವಿ

ಹೂಡೆ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ: ಆರೋಪಿಗಳ ಶೀಘ್ರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಎಸ್‌ಡಿಪಿಐನಿಂದ ಉಡುಪಿ...

ಮಂಗಳೂರು: ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಂಪಲ ನಿವಾಸಿ ಯಮುನೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವು

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