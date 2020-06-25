ಪ್ರಚಲಿತ ಸುದ್ಧಿ
ಎರಡು ಕಡೆ ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿ; ೯ ಮಂದಿ ಬಂಧನ ಗಾಂಜಾ, ಮೆಥಾಂಫೆಟಮೈನ್, ಕಾರು-ಸ್ಕೂಟರ್, ನಗದು ಸೇರಿ-೧೬.೦೧ ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಸೊತ್ತು ವಶ
ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಗೆ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
ಅಹಮದಾಬಾದ್,ಸೆ.22-ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವ ಎನಿಸಿರುವ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.ಗುಜರಾತ್ ನ ಕೆವಾಡಿಯಾದಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದ 72 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ...
ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಕರ್ಣಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಯಾಕೆ?
ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಕರ್ಣಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರ ಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಓಊ) ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಹೃದಯ ಭಾಗ ವಾಗಿರುವ ನಂತೂರ್ ನಿಂದ ಬಿಕರ್ಣ ಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರ ಈ ಸ್ಥಳ...