ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನ

ಐಚಿ-ನಗೋಯಾ: ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೊನೆಗೂ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರ 4×400 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ಯಾ ರಾಮರಾಜ್, ಕಿರಣ್ ಪಹಲ್, ಮಚ್ಚೆಟ್ಟಿರಾ ಪೂವಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚಿ ಅವರ ತಂಡ 3:29.69 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿತು. ಬಹ್ರೇನ್ (3:30.21) ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ (3:31.02) ಕಂಚು ಪಡೆದವು.
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ವಿತ್ಯಾ ರಾಮರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ 2026ರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪದಕ ದೊರೆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಮಿಶ್ರ 4×400 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯರ 400 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 54.75 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿ, ಪಿ.ಟಿ. ಉಷಾ ಅವರ 42 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ (55.42 ಸೆಕೆಂಡ್) ಮುರಿದು ಕಂಚು ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಮಂಗಳವಾರದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೈಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರುಷರ 5000 ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಗೆದ್ದರು. 13:32.75 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಿದ ಗುಲ್ವೀರ್, 10,000 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 1500 ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪದಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಮಿಶ್ರ 4×100 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇಯಲ್ಲೂ ಕಂಚು ಪಡೆಯಿತು.
ಮಂಗಳವಾರ ಹೈಜಂಪ್, ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ, 800 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು 5000 ಮೀಟರ್ ಫೈನಲ್ಗಳೂ ನಡೆದವು. 3000 ಮೀಟರ್ ಸ್ಟೀಪಲ್ಚೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವಿನಾಶ್ ಸಾಬಳೆ ಪುರುಷರ 5000 ಮೀಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಆರಂಭಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋದಲ್ಲಿ ತಾನ್ಯಾ ಚೌಧರಿ 63.35 ಮೀಟರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ, ಅನುಷ್ಕಾ ಯಾದವ್ 64.56 ಮೀಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ರಿಲೇ ತಂಡದ ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆಯೇ ಸಂಜೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣವಾಯಿತು.