ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಭಾರತದ ದಿಗ್ಗಜ ಬ್ಯಾಟರ್: ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ೧೫,೦೦೦ ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ
ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೭: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆಧುನಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೊಹ್ಲಿ, ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ೧೫,೦೦೦ ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರೆಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ೫೯ ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿತ್ತು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನೀಡಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ವೇಳೆ ಸಮಯೋಚಿತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ೧೫,೦೦೦ ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೂ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ೩೭೭ ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ ೩೦೩ ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿರುವುದು ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವು ಜಸ್ಟಿನ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಏಕದಿನ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ೫೦ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ೭ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ೨೯೫ ರನ್ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕರಾದ ಜಸ್ಟಿನ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜಾನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ೧೯.೨ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ೧೩೫ ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಜೋಡಿಸಿ, ತಂಡ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಕೇವಲ ೬೦ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ೬೨ ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ೪೯ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಎಡಗೈ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ತಮ್ಮ ಜಾದೂ ಹಾಗೂ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಆಫ್-ಸ್ಟಂಪ್ ಹೊರಗೆ ಎರಡು ವೈಡ್ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ದೂಡಿದ ಕುಲದೀಪ್, ನಂತರದ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಹೊಡೆದ ಸ್ವೀಪ್ ಶ his ಟ್ ಅನ್ನು ಮಿಡ್-ಆನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕೈಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿತು.
ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದಾಳಿಗಿಳಿದ ಕುಲದೀಪ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಾಯಕ ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ರೇಖೆ ಮತ್ತು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಕುಲದೀಪ್ ಎಸೆತವನ್ನು ಬಾರಿಸಲು ಹೋಗಿ ಹೋಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಜಡೇಜಾಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಸ್ಟಿನ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುವ ಆಟಗಾರ ಜ್ಯುವೆಲ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಅವರನ್ನು ಕುಲದೀಪ್ ಸತತ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರದಬ್ಬಿದರು. ೧೦೮ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ೧೦೧ ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರೀವ್ಸ್, ಕುಲದೀಪ್ ಅವರ ಸ್ವೀಪ್ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಲೆಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಮರು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ, ಕುಲದೀಪ್ ಅವರ ಗೂಗ್ಲಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಸರಳ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡಿದರು.
ಒಂದೆಡೆ ೧೭೬ ರನ್ಗಳಿಗೆ ೧ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಕುಲದೀಪ್ ಅವರ ಮಾರಕ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ೧೯೮ ರನ್ಗಳಿಗೆ ೫ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಜಾಂಗೂ ಆಪತ್ಬಾಂಧವರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ೫೮ ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ೬ ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ೪೮ ರನ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಫೋರ್ಡ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ೭ ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ೩೮ ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ೩೦೦ ರನ್ಗಳ ಸನ್ನಿಹಿತಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಜಾಂಗೂ ಕೇವಲ ೩೮ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ೨೦ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ೬ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಲು ನೆರವಾದರು. ಗ್ರೀವ್ಸ್ ೪೨ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಹಾಗೂ ೧೦೪ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ಬಳಲಿದರು. ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗಾಗಿ ಜಪಾನ್ಗೆ ತೆರಳಿರುವ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಭಾರತೀಯ ವೇಗದ ಪಡೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ೪೦ ರನ್ ನೀಡಿ ೪ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.