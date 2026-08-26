ಸಂತ ಶ್ರೀ ಆಸಾರಾಮ್ ಜೀ ಮಾನವ ಉತ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಪಾವನ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.26-ಸಂತ ಶ್ರೀ ಆಸಾರಾಮ್ ಜೀ ಮಾನವ ಉತ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಪೂಜ್ಯ ಸಂತ ಶ್ರೀ ಆಸಾರಾಮ್ ಜೀ ಬಾಪೂಜಿ ಅವರ ಪಾವನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಇತರೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಪಾವನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಕಾಸವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ, ಇಡೀ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪರವಾಗಿ ಸಂತ ಶ್ರೀ ಆಸಾರಾಮ್ ಜೀ ಆಶ್ರಮದ ಸಹೋದರಿಯರಿಂದ ಅವರಿಗಾಗಿ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಪೂಜ್ಯ ಬಾಪೂಜಿ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ, ಉನ್ನತಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರಿಯರು ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಪಾವನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು.
ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಜೀವನದ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜ್ಯ ಬಾಪೂಜಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ ಸತ್ಸಂಗ ಪ್ರವಚನಗಳಿಂದ ಸಂಕಲಿಸಲಾದ ಸತ್ಸಂಗ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅದರ ಶ್ರವಣ-ಮನನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಅನುಭೂತಿ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ತನ್ಮಯತೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ, ಶಾಂತಿ, ಆನಂದದ ಒಂದು ಮೂಲ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರಿಯರು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಾ-ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು.
ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸತ್-ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಶುದ್ಧತೆ, ಪವಿತ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ದೂರವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನೂ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಾಪೂಜಿ ಅವರ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ ಮತ್ತು ಕೈದಿಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಪಾವನ ಹಬ್ಬವನ್ನು 28ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ವೈದಿಕ ಗಣನೆಯ ಪ್ರಕಾರ 27ನೇ ತಾರೀಖಿನ ದಿನ ಭದ್ರಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ರಕ್ಷಾ-ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಘಾತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದಿಕ ಗಣನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧಕರು ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸದಿಂದ 28 ಆಗಸ್ಟ್ ರಂದು ಪೂರ್ಣ ದಿನ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಪಾವನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಬಹುದು. ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಂತ ಶ್ರೀ ಆಸಾರಾಮ್ ಜೀ ಮಾನವ ಉತ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕಲಬುರಗಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.26-ಸಂತ ಶ್ರೀ ಆಸಾರಾಮ್ ಜೀ ಮಾನವ ಉತ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಪೂಜ್ಯ ಸಂತ ಶ್ರೀ ಆಸಾರಾಮ್ ಜೀ ಬಾಪೂಜಿ ಅವರ ಪಾವನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಇತರೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಪಾವನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.