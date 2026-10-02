44 ವರ್ಷಗಳ ಬರ ನೀಗಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ; ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಿನ್ನ

ಚೀನಾವನ್ನು ೧-೦ರಿಂದ ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತ; ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ
ಐಚಿ-ನಗೋಯಾ (ಜಪಾನ್): ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ೨೦೨೬ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೀನಾವನ್ನು ೧-೦ ಗೋಲಿನಿಂದ ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತ ೪೪ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ೨೦೨೮ರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ನೇರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಏಕೈಕ ಗೋಲನ್ನು ಲಾಲ್ರೆಮ್ಸಿಯಾಮಿ ೧೦ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಬಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಅದ್ಭುತ ರಿವರ್ಸ್-ಹಿಟ್ ಮೂಲಕ ಗೋಲುಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಚೀನಾ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರೂ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿತು.
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸವಿತಾ
ಚೀನಾ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಪ್ರಮುಖ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಸವಿತಾ ಪುನಿಯಾ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ತಡೆದು ಭಾರತದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಚೀನಾದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಭಾರತ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ಶೀಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಸಿತು.
೪೪ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಚಿನ್ನ
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ೧೯೮೨ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ೧೯೯೮ ಮತ್ತು ೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಚೀನಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಲಾಲ್ರೆಮ್ಸಿಯಾಮಿಗೆ ಡಬಲ್ ಸಂಭ್ರಮ
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಲಾಲ್ರೆಮ್ಸಿಯಾಮಿ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿತ್ತು. ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ೨೦೦ನೇ ಹಿರಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು. ೨೦೧೭ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ೨೦೨೬ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ವರೆಗೆ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ.
೨೦೨೦ರ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಲಾಲ್ರೆಮ್ಸಿಯಾಮಿ ಇದ್ದರು. ೨೦೨೬ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅಬ್ಬರ
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ೧೯-೦, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ೧೭-೧ ಹಾಗೂ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ೨೦-೧ ಅಂತರದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಆತಿಥೇಯ ಜಪಾನ್ ತಂಡವನ್ನು ೩-೧ರಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ೨-೦ರಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತ್ತು.
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದ ಎದುರು ಚೀನಾದಿಂದ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಎದುರಾಯಿತು. ಆದರೆ ಲಾಲ್ರೆಮ್ಸಿಯಾಮಿ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಗೋಲು ಹಾಗೂ ನಂತರದ ಸಂಘಟಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಆಟ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.ಈ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಇದೀಗ ೨೦೨೮ರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.