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‘ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಸಿ, ರೀಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಯುವಕರನ್ನು ತಲುಪಿ’: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆ

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Bangalore_Newsroom
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ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 24: ದೇಶದ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವಾದ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಚಿವರ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.


ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಪರಿಮಿತರಾಗದೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಹಾಗೂ ಕಿರು ವಿಡಿಯೊ (ರೀಲ್ಸ್) ಮೂಲಕ ಯುವಜನರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂವಹನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.


ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಸದುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಕರೆ
ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಚಿವರು ಕೇವಲ ಅಧಿಕೃತ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನಾಗದೆ, ರೀಲ್ಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.


ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ
ಯುವಕರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾಲದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ನೈಜ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

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