Friday, July 24, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
Home ಮುಖಪುಟ ಸುದ್ದಿ ಹಿಮಾಚಲದ ಲಾಹೌಲ್-ಸ್ಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಭೂಕುಸಿತ: ಮಣ್ಣಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸಿಲುಕಿ 13 ಮಂದಿ ದುರ್ಮರಣ

ಹಿಮಾಚಲದ ಲಾಹೌಲ್-ಸ್ಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಭೂಕುಸಿತ: ಮಣ್ಣಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸಿಲುಕಿ 13 ಮಂದಿ ದುರ್ಮರಣ

By
Bangalore_Newsroom
-

ಶಿಮ್ಲಾ, ಜುಲೈ 24: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಲಾಹೌಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಭೂಕುಸಿತದಲ್ಲಿ (Landslide) ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ (ಟಾಟಾ ಸುಮೊ) ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಬಂಡೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ, ಕನಿಷ್ಠ 13 ಜನರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.


ಬಂಡೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾದ ವಾಹನ
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಉದಯಪುರ-ಕಿಲ್ಲಾರ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಡು ನಾಲಾ (ಕಾಹು-ಡು ನಾಲಾ) ಬಳಿ ಈ ಭೀಕರ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕುಲುವಿನಿಂದ ಪಾಂಗಿ ಕಣಿವೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಟಾಟಾ ಸುಮೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ದಿಢೀರನೆ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ರಾಶಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಾಹನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ.


ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಗು ಸೇರಿ 13 ಮಂದಿ ಸಾವು
ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಂದಮ್ಮ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ 13 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದು, ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಮುಂದುವರಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ತಿಂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವೆಡೆ ಭೂಕುಸಿತದ ಅಪಾಯವಿದ್ದು, ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸದಂತೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.