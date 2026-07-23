ವೈಭವ್ ಅಬ್ಬರ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ

ಹರಾರೆ, ಜುಲೈ 23: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಮತ್ತು ಬೌಲರ್ಗಳ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಜಯದ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದಾಖಲೆಯ ಅರ್ಧಶತಕ
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನೀಡಿದ 126 ರನ್ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ 15 ವರ್ಷದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಪೋಟಕ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಕೇವಲ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಅವರು 4 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ವೈಭವ್ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ಪ್ರಭಾವಿ ಪುನರಾಗಮನ
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಿಳಿದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟರು. ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ವೇಗಿ ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯನ್ನು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 125/7 ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೆರವಾದರು.
ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಭಾರತ ತಂಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಸರಣಿ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಈ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ. ವೈಭವ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಟದ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಇನ್ನು 40 ಎಸೆತಗಳು (13.2 ಓವರ್ಗಳು) ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ, 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.