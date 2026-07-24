ಸಿಜೆಪಿ ಬೇಡಿಕೆ‌: ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾನ್ಹದವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ ಕೇಂದ್ರ

ನವದೆಹಲಿ, ಜು.24-ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಧರ್ಮದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಕ್ರಾಕೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಾಳೆಯಯವರೆಗೂ ಸಮಯ ಕೇಳಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಜೆ.ಪಿ.ನಡ್ಡಾ ಹಾಗೂ ಜಿತೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಸೌರವ್ ದಾಸ್ ಗುಪ್ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಅಶುತೋಷ್ ರಂಕಾ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ರಂಕಾ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾನ್ಹ ದವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರನ್ನು ಶೀಘ್ರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಧಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಪ್ಪೊಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.