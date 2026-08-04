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‘ಮಹಿಳೆಯರು ದಾಳಗಳಲ್ಲ’: ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕುರಿತು ಉದಯನಿಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಚಿನ್ಮಯಿ, ಖುಷ್ಬು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ

By
Bangalore_Newsroom
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ಚೆನ್ನೈ/ತಂಜಾವೂರು: ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಉದಯನಿಧಿ ಅವರ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಹಾಗೂ ನಟಿ-ರಾಜಕಾರಣಿ ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದು, “ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ದಾಳಗಳನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ” ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.


ಘಟನೆಯ ವಿವರ:
ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರಿನ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಭಿಕರಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಟಿ ‘ತ್ರಿಷಾ’ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಉದಯನಿಧಿ ಅವರು ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ನಿಂದನೀಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ನಂತರ ನಗೆಯಾಡಿದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.


ಚಿನ್ಮಯಿ ಹಾಗೂ ಖುಷ್ಬು ಖಂಡನೆ:

  • ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ:

“ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವೈರತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಎಳೆದುತರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೈಜ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ಒಳಿತು. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಖಂಡನೀಯ” ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

  • ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್:
  • “ಉದಯನಿಧಿ ಅವರ ಮಾತು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಗ್ಗದ ಮಟ್ಟದ್ದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಿತಿ ಇರಬೇಕು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇಷರತ್ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಬೇಕು” ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

  • ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸರು ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದ ಆರೋಪದಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
    ಈ ವಿಡಿಯೋ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ, ಅದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ವಿವಾದ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಾದ ಆಕ್ರೋಶದ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

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