ಟೆಕ್ಸಾಸ್, ನ.೧೫: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಒಡೆತನದ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, ಕಕ್ಷೆಗೆ ತೆರಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದ ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಯಾಂತ್ರಿಕ ತೋಳುಗಳ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ರಾಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಬೇಸ್ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಈ ಸಾಹಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ೧೫ನೇ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟದ ವೇಳೆ ಈ ಸಾಧನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಕ್ಷೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ನ ಮೇಲಿನ ಹಂತವನ್ನು (ಅಪ್ಪರ್ ಸ್ಟೇಜ್) ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಿ ತಂದು ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಸುಮಾರು ೧೭೦ ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಗಂಟೆಗೆ ೧೭,೦೦೦ ಮೈಲುಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ೧೭೦ ಮೈಲು ಎತ್ತರದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅದರ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲಕಾಲ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಿ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾದ ತೀವ್ರ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ, ಮುಂಭಾಗ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯತ್ತ ಇಳಿಯಿತು.
ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಸಾಗಿದ ನೌಕೆ, ಮೋಡಗಳ ನಡುವೆ ಹಾದು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಬೇಸ್ ಕೇಂದ್ರದತ್ತ ಬಂದಿತು. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಿ ಲಂಬವಾಗಿ ನಿಂತು, ಕೆಲ ಕ್ಷಣ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ ಬಳಿಕ ಉಡಾವಣಾ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿದ್ದ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ ತೋಳುಗಳ ನಡುವೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಆ ತೋಳುಗಳು ನೌಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದವು. ಈ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ’ಚಾಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಸ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ’ಮೆಕಜಿಲ್ಲಾ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ.
ಈ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟದ ವೇಳೆ ಕಂಪನಿಯ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ೨೬ ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನೂ ನೌಕೆ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ.ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಈ ಬಾರಿ ರಾಕೆಟ್ನ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕೆಳಗಿನ ಬೃಹತ್ ಬೂಸ್ಟರ್ಗೆ ’ಸೂಪರ್ ಹೆವಿ’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ತೋಳುಗಳ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹೆವಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಉಡಾವಣಾ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಬದಲು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಡೆಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಫಾಲ್ಕನ್-೯ ರಾಕೆಟ್ಗಳ ಬೂಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ತಂದು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಾರಾಟದ ಬಳಿಕ ಕೈಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸವಾಲಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೌಕೆಯನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಅದರ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕವಚ (ಹೀಟ್ ಶೀಲ್ಡ್) ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ಗಳು ವಾತಾವರಣ ಪ್ರವೇಶದ ವೇಳೆ ಎದುರಿಸುವ ತೀವ್ರ ಉಷ್ಣತೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮರಳಿದ ಸ್ಟಾರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಯಾಂತ್ರಿಕ ತೋಳುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ, ಮರುಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಗುರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮುನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.