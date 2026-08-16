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Home ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಳಾದ ಕೋಳಿಮಾಂಸ ಪೂರೈಕೆ ಆರೋಪ: ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆಎಫ್‌ಸಿ ಔಟ್‌ಲೆಟ್ ಸೀಲ್‌ಡೌನ್

ಹಾಳಾದ ಕೋಳಿಮಾಂಸ ಪೂರೈಕೆ ಆರೋಪ: ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆಎಫ್‌ಸಿ ಔಟ್‌ಲೆಟ್ ಸೀಲ್‌ಡೌನ್

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Bangalore_Newsroom
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ಮಂಗಳೂರು, ಆ.16- ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಳಾದ ಕೋಳಿಮಾಂಸ (ಸ್ಟೇಲ್ ಚಿಕನ್) ಪೂರೈಸಿದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರದ ಕೆಎಫ್‌ಸಿ (KFC) ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗೆ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸೀಲ್‌ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.


ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಮಳಿಗೆಯೊಂದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಎಫ್‌ಸಿ ಶಾಖೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರು ತಮಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಕೋಳಿಮಾಂಸ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.


ದೂರಿನನ್ನಾಧರಿಸಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವು ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಕೋಳಿಮಾಂಸದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲೋಪ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಯಿತು.


ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆಹಾರದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. Public ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಹಾರ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

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