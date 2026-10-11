ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ನಂದಿ ಕಂಬ

ಮೈಸೂರು, ಅ. ೧೧: ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವಿಘ್ನ ಎದುರಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಡಹಬ್ಬ ಚಾಲನೆಗೆ ಮುನ್ನ ನಂದಿ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಮಹಿಷಾಸುರ ಪ್ರತಿಮೆ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ನಂದಿ ಕಂಬ ನೆಡುವ ವೇಳೆ ಕಂಬ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಜೋಡಿ ನಂದಿ ಕಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಹದೇವಪ್ಪ ತಂಡ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂದಿ ಕಂಬವನ್ನು ನೆಡುವಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಒಂದು ಕಂಬ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂಟಿ ನಂದಿ ಕಂಬದೊಂದಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ನಂದಿ ಧ್ವಜವು ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದರೆ ಅಪಶಕುನ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಗೊಂದಲದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.
ದಸರಾ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಂದಿ ಕಂಬ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಹಲವರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.