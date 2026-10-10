ಮುಂಬೈ,ಅ.೧೦- ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ ’ದೃಶ್ಯಂ ೩: ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಆಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಠಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ೪೦೦ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತಹ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಡುವೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ’ದಿ ವಾನ್ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವು ಈಗ ತುಸು ಮಂದಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಳಿಕೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ದಿನಗಳಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿರುವ ’ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ’ಚಿತ್ರವು ವಾರದ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ’ದೃಶ್ಯಂ ೩’ ಚಿತ್ರದ ಭರಾಟೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ’ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ’ ಸಿನಿಮಾವು ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಥಾನಕದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ’ದೃಶ್ಯಂ ೩’ ಸಿನಿಮಾದ ಹವಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಇತರೆ ಚಿತ್ರಗಳು ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.