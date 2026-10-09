ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ, ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಗ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ. ೯- ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗವನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈವರೆಗೆ ೨೧೭ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ೨೩ ತಾಲೂಕುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ೮-೧೦ ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರ ಮಾನದಂಡದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಂತಿಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬಾರದು” ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಸಿಎಂ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯತ್ನ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಳಿ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. “ಸಿಎಂಗೆ ಯಾರು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹೋದರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ. ಬರವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವ ಯಾವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
“ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರು ತನಿಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ ಶಿಪ್ಟಿಂಗ್: ೬೫ ಲಕ್ಷ ಮತಗಳು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿವೆ
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತಗಳ ಶಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಡಿಸಿಎಂ, “ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತಗಳ ಶಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ೧೫ ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ೬೫ ಲಕ್ಷ ಮತಗಳು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿವೆ. ಇದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಯಾವ ಮತಗಳೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಪಿಎಸಿ ರಚನೆ: ಪಿಸಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕಂಡರೆ ಮಾಡಲಿದೆ
ಆಗ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ (ಪಿಎಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಸಲಹ ಸಮಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪಿಸಿಸಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಅವರು ಅದನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ’ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ’ ಎಂದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಗುಳೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದ: ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಪಷ್ಟಣೆ
ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ತಮ್ಮ ಜನರು ಗುಳೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಡಿಸಿಎಂ, “ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ತಾಂಡಾಗಳ ಜನರು ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದನ್ನು ವಿವಾದ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು