ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.2-ಹೊಸಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಹಂಪಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಟೀಲ ಹರವಾಳ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ: ಹೊಸಪೇಟೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ದುರಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅವರು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ವಿಳಂಬವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಹಂಚಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು – ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಈಗ ವಲಯ ಉಗ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಉಗ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ರೈತರಿಗೆ ಈ ನೇರ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು.
ಹಂಪಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳು: ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಟೀಲ ಹರವಾಳ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಸೌರ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು: ಬೈಲುವಡಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೌರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅವರು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಾಮಥ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು.
ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಹೊಸಪೇಟೆ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಉಗ್ರಾಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅವರು, ಅಡಚಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.
ಆದ್ಯತಾ ಯೋಜನೆಗಳು (ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ): ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ; ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಅವರ ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ದೃಢವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತಡೆರಹಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.2-ಹೊಸಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಹಂಪಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾಟೀಲ ಹರವಾಳ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.