ಕಲಬುರಗಿ,ಮೇ.11-ನಗರದ ಶಹಾಬಜಾರ್ ನಾಕಾದಿಂದ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಶಾನದ ಹತ್ತಿರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟವಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಸಿಸಿಬಿ ಘಟಕದ ಪಿಐ ಅರುಣಕುಮಾರ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ರಾಜಕುಮಾರ, ಅರವಿಂದ, ಪ್ರೀತಮ್, ನಾಗರಾಜ, ಸುನೀಲಕುಮಾರ ಅವರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಯಿನಾಥ ನರೋಣಿ, ಕಾಂತಣ್ಣಾ ಸಾವಳಗಿ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಭೂಸನೂರ, ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕೊರಳ್ಳಿ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 26,200 ರೂ.ನಗದು ಹಣ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್.ಜಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜೂಜಾಟ:ಐವರ ಬಂಧನ
