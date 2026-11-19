ಕಲಬುರಗಿ: ಸಮಾಜಸೇವೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪಂದನಾ ಮಹಿಳಾ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ಚಾದರ್, ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲತಾ ಎಸ್. ಬಿಲಗುಂದಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಮಾ ಎಸ್. ಪಪ್ಪಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜ್ಯೋತಿ ಬಿ. ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಖಜಾಂಚಿ ರೂಪಾ ಬಿ. ಪವಾರ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸದಸ್ಯೆಯರಾದ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಂತ, ಬನ್ನುಸ್ವಾಮಿ, ಈರಮ್ಮ ಭೀಮಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಲಬುರಗಿ: ಸಮಾಜಸೇವೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪಂದನಾ ಮಹಿಳಾ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ಚಾದರ್, ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪೆನ್ನುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.