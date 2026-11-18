ಕಲಬುರಗಿ: ಕೆಬಿಎನ್ ಗೋಲ್ಡಕಪ್-26 ಪಂದ್ಯವಳಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಗ್ಸರ್ಕರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿರುದ್ಧ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
40 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಕುಮಾವತ್ ಅವರ ಅಮೋಘ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಅರುಣೋದಯ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರುಷ್ ಅಶುತೋಷ್ ಮಾಳವಾಡೆ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ವೆಂಗ್ಸರ್ಕರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೇವಲ 12.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 160 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿತು.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದರೂ, ವೆಂಗ್ಸರ್ಕರ್ ತಂಡದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿತು.
ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಾಯಿ ಚರಣ್ ಕೋಟಾ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಭದ್ರಿ ಅಮರನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.
ಆದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಯ ಕುಮಾವತ್ ತಮ್ಮ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರು 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 28 ರನ್ ನೀಡಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೇಡನ್ ಓವರ್ಗಳೂ ಸೇರಿವೆ.
ಸಮರ್ಥ್ ರೋಂಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ಯೋತ್ ಗುಂಡಲೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು.
ಗುಗುಲೋತು ಅಭಿ 18 ರನ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಹಾನ್ ರಾವ್ ಅಜೇಯ 15 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರೂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆನ್ ತಂಡವು 40ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 159 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.
159 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ವೆಂಗ್ಸರ್ಕರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಂಡವು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.
ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಅರುಷ್ ಅಶುತೋಷ್ ಮಾಳವಾಡೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಅರುಣೋದಯ್ ಸಿಂಗ್ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 7.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 121 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿದರು.
ಅರುಷ್ ಅಶುತೋಷ್ ಮಾಳವಾಡೆ ಕೇವಲ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಸ್ಫೋಟಕ 63 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸಾಯಿ ಚರಣ್ ಕೋಟಾ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಔಟಾದರು.
ಆದರೆ ನಾಯಕ ಅರುಣೋದಯ್ ಸಿಂಗ್ ಕೇವಲ 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಜೇಯ 70 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶ್ರೇಯ್ ಅಸ್ಲೇಕರ್ ಕೂಡ ನಾಯಕನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 13 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದರು.
ಈ ಮೂಲಕ ವೆಂಗ್ಸರ್ಕರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಂಡವು ಕೇವಲ 12.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 160 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಇನ್ನೂ 27.2 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು.
ಆರ್ಯ ಕುಮಾವತ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾಬುರಾವ್ ಯಡ್ರಾಮಿ: ಅನಿರುದ್ಧ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶೆಟ್ಟಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೂಹದ ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಬೆನ್ನಿ ಕುರಿಯಾಕೋಸ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೆ ಈ ಎಸ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ವೆಂಗ್ಸರ್ಕರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ: ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿರುದ್ಧ 9 ವಿಕೆಟಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು
ಕಲಬುರಗಿ: ಕೆಬಿಎನ್ ಗೋಲ್ಡಕಪ್-26 ಪಂದ್ಯವಳಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಗ್ಸರ್ಕರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿರುದ್ಧ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.