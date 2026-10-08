ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.8-ಇಂದು (ಅ.8) ವಿಶ್ವ ದೃಷ್ಟಿ ದಿನ. ಈ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ, ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುಂದಾಗುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾ.ವಿಶ್ವನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ, ಹಿರಿಯ ನೇತ್ರ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ರಾಜಶ್ರೀ ವಿ.ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ವಿಶ್ವ ದೃಷ್ಟಿ ದಿನದಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಟಾಪಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕೋ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡದೆ, ಟಾಪಿಕಲ್ ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾ (ಕಣ್ಣಿನ ಹನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅರಿವಳಿಕೆ) ಬಳಸಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಹೊಲಿಗೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ವೇಗವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಚೇತರಿಕೆ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ಪ್ರತಿ ರೋಗಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಟಿನಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚಿತ್ರಣ, ಲೆನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿ, ಕಾರ್ನಿಯಾದ ವಿವರವಾದ ಟೊಪೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೋಗ್ರಫಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, ರೆಟಿನಾ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರದ ಹೈ-ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಚಿತ್ರಣ, ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ನೇತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫ್ಯಾಕೋ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಿಖರವಾದ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ನಿಖರವಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಸೂಕ್ತ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಸಮಗ್ರ ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವೆಗಳು
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೆಟಿನಾ ಮತ್ತು ವಿಟ್ರಿಯಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ರೆಟಿನಲ್ ಲೇಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಗ್ಲಾಕೋಮಾ, ಕಾರ್ನಿಯಾ, ಡ್ರೈ ಐ, ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಜರಿ, ಮಕ್ಕಳ ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಸಾಧನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಶೇಷ ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ದೃಷ್ಟಿಯು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಚಲನವಲನ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ವಯೋವೃದ್ಧರು, ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವವರು ಹಾಗೂ ಗ್ಲಾಕೋಮಾ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಕಲಬುರಗಿ, ಸೇಡಂ, ಕಮಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಸೇಲೇಪೇಟ್ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ನಿರತಂರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನೇತ್ರ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ.ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎಸ್.ರೆಡ್ಡಿ, ಡಾ.ವಿಶಾಲ ಕೋರವಾರ್, ಡಾ.ವಿವೇಕ್ ಮೋಳಕೇರಿ, ಡಾ.ಆಯೆಷಾ ನಿಖತ್, ಎಸ್.ಎಸ್.ಹಿರೇಮಠ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್.ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.