ಟೆಕ್ಸಾಸ್,ಜು.೪-ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಆರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ೧೬ ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
೨೦೨೬ ರ ಫಿಫಾವಿಶ್ವಕಪ್ನ ೩೨ ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ೪-೨ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.
ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ೧-೧ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದವು. ನಂತರದ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳನ್ನು ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು, ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎರಡನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಪಂದ್ಯವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದ ನಂತರ ೧-೧ ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು, ಇದು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈಜಿಪ್ಟ್ ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು, ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹ್ಯಾರಿ ಸೌಟರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯೂಕಾಸ್ ಹ್ಯಾರಿಂಗ್ಟನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಈಜಿಪ್ಟ್ಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬೀಚ್ ರಾಮಿ ರಾಬಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಬಲ ಹೆಡರ್ನಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಉಳಿಸಿದರು. ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನಂತರ, ಪಂದ್ಯವು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ಗೆ ಹೋಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಗೆದ್ದಿತು. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
೧೩ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಮಾಮ್ ಅಶೌರ್ ಅದ್ಭುತ ಹೆಡರ್ ಮೂಲಕ ಈಜಿಪ್ಟ್ಗೆ ೧-೦ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ನಂತರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಮರ್ ಮಾರ್ಮುಷ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆದರೆ ಅವರ ಹೊಡೆತವು ಅಗಲವಾಯಿತು. ೫೫ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸ್ಕೋರ್ ಸಮಗೊಳಿಸಿತು. ಐಡೆನ್ ಓ’ನೀಲ್ ಅವರ ಫ್ರೀ-ಕಿಕ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹನಿ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಮೊಸ್ತಫಾ ಶೌಬಿರ್ ಹಿಂದೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೆಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.
ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಮೂದ್ ಸಬರ್, ರಾಮಿ ರಾಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ತಾರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲಾಹ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಪರ ಮೊದಲ ಮೂರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಹೊಸಮ್ ಅಬ್ದೆಲ್ಮಜೀದ್ ಅಂತಿಮ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಲಾಹ್ ಅಂತಿಮ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹ್ಯಾರಿ ಸುಟರ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಳಪೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ನಂತರ, ೧೮ ವರ್ಷದ ಲ್ಯೂಕಸ್ ಹ್ಯಾರಿಂಗ್ಟನ್ ಅವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಗೋಲ್ಪೋಸ್ಟ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಜಾಕ್ಸನ್ ಇರ್ವಿನ್ ಮತ್ತು ಅವೆರ್ ಮಾಬಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಶೂಟೌಟ್ಗಾಗಿ ಅನುಭವಿ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ರಯಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತು, ಆದರೆ ಅವರು ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ನಾಲ್ಕು ಹೊಡೆತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ತಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ, ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಾಖಲೆಯು ಈಗ ೦-೩ ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಅವರ ಸತತ ಮೂರನೇ ನಾಕೌಟ್ ಸೋಲನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.