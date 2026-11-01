ನೆತನ್ಯಾಹು ಪದಚ್ಯುತಿಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ತಂತ್ರ

ಜೆರುಸಲೇಂ, ನ.೧: ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಕುರಿತು ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿವೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ (ನೆಸೆಟ್) ದೊರೆತಿರುವ ಬಹುಮತವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೆತನ್ಯಾಹು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಯಾಶರ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಗಾಡಿ ಐಸೆನ್ಕಾಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅರಬ್ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ನ ೧೨೦ ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟು ೬೭ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ. ಆದರೆ, ನೆತನ್ಯಾಹು ವಿರೋಧಿ ಜಿಯೋನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ೪೮ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ದೊರೆತಿದ್ದು, ರಾ’ಮ್ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಅರಬ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ೧೯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನೆತನ್ಯಾಹು ನೇತೃತ್ವದ ಹಾಲಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ೫೩ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜನರು ಹಾಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐಸೆನ್ಕಾಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರವಾಗಿ ಜನಾದೇಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಹುಮತವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಐಸೆನ್ಕಾಟ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಣಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ರಾ’ಮ್ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿವೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ಅರಬ್ ಸಂಸದ ಅಹ್ಮದ್ ತಿಬಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆತನ್ಯಾಹು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಹೊಸ ಆಡಳಿತ ರಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಅರಬ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಸಾಕ್ ಹೆರ್ಜೋಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಐಸೆನ್ಕಾಟ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ೨೦೨೩ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೭ರಂದು ಹಮಾಸ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ತನಿಖಾ ಆಯೋಗ ರಚಿಸುವುದಾಗಿ ಐಸೆನ್ಕಾಟ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲಿಗಳಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೇನಾ ಸೇವೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಹುಮತದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಅರಬ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಯಾರ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿವೆ.