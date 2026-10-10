ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ನಾಳೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಸರಾಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಮೈಸೂರು, ಅ.೧೦: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಾಡಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ೨೦೨೬ ಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೧ ರಿಂದ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ೧೧ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ವೈಭವದ ಆಚರಣೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳದ ಗವಿಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಲಋಷಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ೪೯ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀಗಳು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ೫,೦೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ೭ನೇ ಶ್ರೀಗಳು ಇವರಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳೊಬ್ಬರು ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೧.೫೦ ರಿಂದ ೧೨.೧೩ ರ ಧನುರ್ ಲಗ್ನದ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಳೆ ಅ.೧೧ ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೯ ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೧ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ, ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ, ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೧.೫೦ಕ್ಕೆ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಸರಾ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಜನವರಿ ೮ ರವರೆಗೆ, ಸಂಜೆ ೬ ಗಂಟೆಗೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿಧ್ವಜ ಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ ೭ ರಿಂದ ೧೦ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅರಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ೧೪೬ ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ, ೧೧೮ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ.
೧೧ ದಿನಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
ಅ.೧೧-೨೧ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಅ.೧೩-೧೭ ಯುವ ದಸರಾ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಘು ದೀಕ್ಷಿತ್, ಸಿದ್ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಶಾನ್ ಭಾಗಿ, ಅ.೧೬ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ, ಅ.೧೮-೧೯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಸಾತಗಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅ.೧೮-೨೦ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ್ ವೈಮಾನಿಕ ಪಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅ.೧೭-೧೮ ಡ್ರೋನ್ ಶೋ, ಅ.೨೦ ಮಹಾನವಮಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ, ಅ.೨೧ ವಿಜಯದಶಮಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಗ್ರಹದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ, ಸಂಜೆ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು.
ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ:
ದಸರಾ ಭದ್ರತೆಗೆ ೬,೭೧೯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ೩೩ ಏSಖP ತುಕಡಿ ನಿಯೋಜನೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ೧೮ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ, ಒಥಿsuಡಿu ಆಚಿsಚಿಡಿಚಿ ೨೦೨೬ ಗಿisiಣoಡಿ Poಡಿಣಚಿಟ ಆರಂಭ. ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ೯೨ ಶಿಥಿಲ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಷೇಧ. ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡುವವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ೨೦ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಕ ಭದ್ರತೆ
ನಾಳೆಯಿಂದ ೧೦ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.