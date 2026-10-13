ಗ್ರೀಸ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೇಶ; ಭಾರತಕ್ಕೆ 17ನೇ ಸ್ಥಾನ

ವಿಶ್ವ: ಕಾಂಡೆ ನಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ನಡೆಸಿದ 2026ರ ಓದುಗರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಸ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೇಶವಾಗಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಭಾರತ 17ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. (ಚಿತ್ರ: ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಕಾಮನ್ಸ್)
ಕಾಂಡೆ ನಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ನ ‘ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ 2026’ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದರ ರೀಡರ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಅಂಗವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ 29ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜೂನ್ 30, 2026ರವರೆಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತದಾನ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳು, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಗರಗಳು, ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೂಸ್ ಲೈನ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬರಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ‘ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ಬಹಳ ಉತ್ತಮ, ಉತ್ತಮ, ಸಮಾಧಾನಕರ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ’ ಎಂಬ ಐದು ಹಂತಗಳ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳ ಸರಾಸರಿಯೇ ಅಂತಿಮ ಅಂಕವಾಯಿತು.
98.14 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೀಸ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು. ಸ್ಯಾಂಟೊರಿನಿ, ಮಿಕೋನೋಸ್, ಕ್ರೀಟ್, ಪಾರೋಸ್, ಹೈಡ್ರಾ, ಐಓಸ್ ಮತ್ತು ಟಿನೋಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಡೆ ನಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೈಭವದಾಚೆಗೆ ಅಥೆನ್ಸ್ ಈಗ ಅವಾಂಟ್-ಗಾರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಸೃಜನಶೀಲ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಯುರೋಪಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಂಪಾದ ರಾಜಧಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಜಪಾನ್ (97.01), ಇಟಲಿ (96.48), ಟರ್ಕಿ (94.90), ಪೋರ್ಚುಗಲ್ (94.64), ಕೋಸ್ಟರಿಕಾ (94.29), ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ (94.01), ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ (93.75), ಕೀನ್ಯಾ (93.57) ಮತ್ತು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ (93.26) ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಕೋಸ್ಟರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೀನ್ಯಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಗ್ರ 10ಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿವೆ. ಭಾರತ 92.11 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 17ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು, ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ 20 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.