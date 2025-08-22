ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.22-ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟವಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಎಎಸ್ಐ ಸೈಯದ್ ಗೌಸ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಸಂಜಯಕುಮಾರ, ಪ್ರಕಾಶ, ಪ್ರಕಾಶ, ರಾಜಕುಮಾರ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಸುನೀಲಕುಮಾರ ಜಾಧವ್, ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಪಾಟೀಲ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಮನೋಹರ ರಾಠೋಡ್, ಅಜಯ ಹಿರೇಮಠ, ಸಮೀರ್, ಶ್ರೀಶೈಲ ಸುಗಂಧಿಕರ, ಆಕಾಶ ಭಜಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅನಿಲಕುಮಾರ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 15530 ರೂ.ನಗದು, 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜೂಜಾಟ: 9 ಜನರ ಬಂಧನ
