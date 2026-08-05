ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿ- ಎ ಐ ಕೆ ಕೆ ಎಂ ಎಸ್

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಜು.08: ಇಂದು ಎ ಐ ಕೆ ಕೆ ಎಂ ಎಸ್ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಕುರುಗೋಡು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನೆರವಿಗಾಗಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಹದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪರಿಹಾರಕಾರ್ಯಕೈಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮನ್ನಾಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಬಲಿಪಶುವಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತವಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗೋಲಾಘಾಟ್, ಶಿವಸಾಗರ್, ಬಿಸ್ವಾನಾಥ್, ಚರೈಡಿಯೊ, ಕಾಮರೂಪ್ (ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್), ಜೋರ್ಹತ್, ಧೇಮಾಜಿ ಮತ್ತು ನಾಗಾಂವ್ನ ಎಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 21 ಕಂದಾಯ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು 437 ಗ್ರಾಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಧಿತವಾಗಿವೆ. 2,12,400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚರೈಡಿಯೊ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 80,000 ಜನರು, ಶಿವಸಾಗರ್ ಸುಮಾರು 71,000 ಜನರು ಮತ್ತು ಜೋರ್ಹತ್ 40,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 17,198.09 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶವು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು, ಒಡ್ಡುಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 80 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ, ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಸಾವುಗಳು ಶಿವಸಾಗರ್ನಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.
ಆದರೆ ಇತರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ.
ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಹಣಕಾಸು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ.. ಆಹಾರ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕಂಬಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಪರಿಹಾರವು ಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. ಪುನರ್ವಸತಿ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಜನರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಚಳುವಳಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘಟನಾಕಾರರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋವಿಂದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರಳ್ಳಿ ರಾಜ, ಎಐಡಿವೈಓ ಯುವ ಜನ ಸಂಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋಳೂರು ಪಂಪಾಪತಿ, ರೈತ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ಅರ್ಜುನ್, ರೈತರಾದ ರಮೇಶ್, ಮಾರೆಪ್ಪ , ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು