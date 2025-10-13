ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ  ಚುನಾವಣೆಗೆ  ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟ

Sanjevani_Newsroom
(ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ)
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಅ.13: ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇಂದು ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಅಹರ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಆದಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯೂ ಆಗಿತುವ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ಇಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ-01, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು -03, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-01, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು- 03, ಖಜಾಂಚಿ-01 ಹಾಗು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು-01
ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ 15 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಖಜಾಂಚಿ ಸ್ಥಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು.‌ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಅ.19 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ 27 ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ.‌ 28 ರಂದು ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, 30 ನಾಮ‌ಪತ್ರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯದಿನವಾಗಿದೆ. ನ.9 ಮತದಾನದ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಸತತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು. ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಲು ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಗೆ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 5 ಸಾವಿರ ರೂ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗು ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ  4 ಸಾವಿರ ರೂ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 2 ಸಾವಿರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ಇದೆ
ಸಭೆ:
ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಸರ್ವ ಸಮ್ಮತದಿಂದ ನಡೆಸಲು ಅ.15 ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.  ಅರ್ಹ  ಸ್ಪರ್ಧಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಲು . ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ
ಎನ್. ವೀರಭದ್ರಗೌಡ ಆಗಮಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

