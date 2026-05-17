“ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ: ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಬಳ್ಳಾರಿ, ಮೇ.17: ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧನ ಸಂಘ, ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ವೈ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರಪ್ಪ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮ – ಗುರು ವಿಕಾಸ್- ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎಫ್ಡಿಪಿ) ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಬಲೀಕರಣ, ಮೂಲಭೂತ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
“ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಆಚರಣೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು”, “ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಡಿಪಾಯಗಳು” ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ನ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಮತ್ತು ಡೀನ್-ರಿಸರ್ಚ್ ಡಾ. ಮಹೇಶ್ ಬಿ. ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ” ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಮೂರ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಚಾಕ್ಬೋರ್ಡ್ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಚಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಅನುಭವದ ಕಲಿಕೆ, ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಣುಗಳು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉನ್ನತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಮೂಲಭೂತ ತರಗತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೇತುವೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.” ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಾ. ಹೆಚ್.ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ, ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾ. ಸವಿತಾ ಸೊನೋಳಿ “ಮೂಲಭೂತ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು- ಣಿತ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದ್ದು, ಉನ್ನತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ಕೊರಿದರು
ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಡಾ. ಸುಮಂಗಳ,ಡಾ. ನಾಗಭೂಷಣ, ಡಾ. ಎನ್. ಎಂ. ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ,ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.