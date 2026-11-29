ವಿಜಯಪುರ,ನ.30-ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ ಆಚಾರ್ಯತ್ರಯರಲ್ಲಿ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲಿಗರು. ಕೇವಲ 32 ವರ್ಷಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ, ‘ಅದ್ವೈತ’ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸಿದರು,” ಎಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದ ವಿ. ರಂಗನಾಥ ರಾವ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ನಗರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ನಗರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 377ನೇ ಮಾಸಿಕ ಶಿವಾನುಭವ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ, ‘ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಜ ಗೋವಿಂದ’ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅವರು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.
ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಅವರು, “ಶೈವ, ವೈಷ್ಣವ, ಶಾಕ್ತ, ಗಾಣಪತ್ಯ, ಸೌರ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಂದ ಮತಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ‘ಷಣ್ಮತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯ’ರೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಶಂಕರರು, ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯಗಳಿಗೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದ ಮೊದಲಿಗರು. ಅವರು ರಚಿಸಿದ ‘ಭಜ ಗೋವಿಂದ’ (ಮೋಹಮುದ್ಗರ) ಸ್ತೋತ್ರಮಾಲೆಯು ಕೇವಲ 30 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜೀವನ ದರ್ಶನವನ್ನೇ ಮಾಡಿಸುವ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ,” ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ವಚನ ಪಠಣದಿಂದ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, “ಇಂತಹ ಶಿವಾನುಭವ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಸವಣ್ಣ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹಾಗೂ ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ,” ಎಂದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಜಾತಾ ಜಯಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶೋಭಾ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುದುವಟ್ಟು ಸೇವೆಯಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಂಬಾಭವಾನಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎಂ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ಎಂ. ಮನೋಹರ್, ಭಾರತಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್, ರಾಧಾ ಮನೋಹರ್, ಮೀನಾ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ವಿಮಲಾಂಬ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ದಾಸರು, ಪುಟ್ಟರಾಜಣ್ಣ ವಚನ ಬಳಗದ ಸಿ. ಭಾನುಮತಿ, ಸಿ. ಭಾರತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.