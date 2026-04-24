ನವದೆಹಲಿ,ಏ.೨೪-ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳ (ಎಟಿಎಸ್) ಇಬ್ಬರು ಶಂಕಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ನೋಯ್ಡಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಧನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಎಟಿಎಸ್ ತಂಡ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. . ಈ ಶಂಕಿತರ ಬಂಧನದ ಸುದ್ದಿ, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಎಟಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಬಂಧಿತರನ್ನು ೨೦ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ತುಷಾರ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಹಿಸ್ಬುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ (ಬಾಗ್ಪತ್ ನಿವಾಸಿ) ಮತ್ತು ಸಮೀರ್ ಖಾನ್ (ಹಳೆಯ ದೆಹಲಿಯ ಸೀಮಾಪುರಿ ನಿವಾಸಿ) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಯುಪಿ ಎಟಿಎಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿವೆ. ಐಎಸ್ಐಗಾಗಿ ಬಂಧಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಎಟಿಎಸ್ ಅವರಿಂದ ೩೨ ಬೋರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್, ಐದು ಜೀವಂತ ಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು, ಒಂದು ಚಾಕು ಮತ್ತು ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಎಟಿಎಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಐಎಸ್ಐ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಳ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಚಿನಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪ್ರಚೋದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಐಎಸ್ಐ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ದರೋಡೆಕೋರರಾದ ಶಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿ, ಅಬಿದ್ ಜಾಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂಧತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಆಮಿಷದಿಂದ ಬೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ನಡೆಸಲು, ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಯುವಕರು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪಿತೂರಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಬಾಗ್ಪತ್ ನಿವಾಸಿ ತುಷಾರ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ನಿವಾಸಿ ಸಮೀರ್ ಖಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ದರೋಡೆಕೋರರೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದೃಢವಾದ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಟಿಎಸ್ ೨೦೨೬ ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೩ ರಂದು ನೋಯ್ಡಾದಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.