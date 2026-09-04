ನವದೆಹಲಿ,ಸೆ.೪-ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಟಿ೨೦ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ‘ಎ’ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ೧೩೭ ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯದ ರೂವಾರಿ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಕೇವಲ ೬೪ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ೧೪ ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ೭ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ೧೨೪ ರನ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
೩೦ ವರ್ಷದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೂರೂ ಮಾದರಿಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ೧೦,೮೮೦ ರನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಅವರ ೧೦,೮೬೮ ರನ್ಗಳ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ೧೮ನೇ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ ಮಂಧಾನ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ (೧೭ ಶತಕ) ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ೨, ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ೧೪ ಹಾಗೂ ಟಿ೨೦ಯಲ್ಲಿ ೨ ಶತಕಗಳು ಇವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ೯೩ನೇ ಬಾರಿ ೫೦ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು.
ಟಿ೨೦ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಹಲವು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮಂಧಾನಾ, ಮಹಿಳಾ ಟಿ೨೦ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ೯೫ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (೮೯ ಸಿಕ್ಸರ್) ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ೧೨೪ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಈ ಮೊದಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಚಾಮರಿ ಅಟಪಟ್ಟು (ಅಜೇಯ ೧೧೯) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆ ಈಗ ಮಂಧಾನ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲಿ ಟಿ೨೦ಐಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ (೨೦೧೮, ೨೦೨೨, ೨೦೨೪ ಮತ್ತು ೨೦೨೬) ೫೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಅವರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ, ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ೬೦ ರನ್ ಸೇರಿಸಿತು. ಇದು ಮಹಿಳಾ ಟಿ೨೦ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ (ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವೂ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ೬೫/೧ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಭಾರತದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ). ಭಾರತ ನೀಡಿದ ೧೯೪ ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ಕೇವಲ ೫೬ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ೯ ರನ್ಗೆ ೩ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಮಹಿಳಾ ಟಿ೨೦ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ಪ್ರೇಮಾ ರಾವತ್ ಹಾಗೂ ನಂದಿನಿ ಶರ್ಮಾ ತಲಾ ೨ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.