‘ಇಒಎಸ್-೦೫’ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ

ಶ್ರೀಹಿರಿಕೋಟಾ(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ),ಸೆ.೪- ಭೂಮಿ ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡೆಯುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಭೂವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೋ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಎಫ್೧೭ (ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಎಫ್೧೭) ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ ’ಇಒಎಸ್-೦೫’ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ೨:೫೫ಕ್ಕೆ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯಿತು.
ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಎಫ್೧೭ (ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಎಫ್೧೭ – ೩ನೇ ಹಂತದ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್). ಉಪಗ್ರಹ ತೂಕ ೨,೩೬೭ ಕೆಜಿ ಇದ್ದು , ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಕಕ್ಷೆ (ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ೩೬,೦೦೦ ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರ) ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಭಾರತ ರವಾನಿಸಿದ ಮೊದಲ ನೈಜ ಸಮಯದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ನೈಜ ಸಮಯದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಕೆಲವು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇಔS-೦೫ ಅನ್ನು ೩೬,೦೦೦ ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದ ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಭ್ರಮಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಲಿಸಲಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ೨. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ:ಸೈಕ್ಲೋನ್ (ಚಂಡಮಾರುತ), ಪ್ರವಾಹ, ಮೋಡಸ್ಪೋಟ ಹಾಗೂ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಈ ಉಪಗ್ರಹ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಕೃಷಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸಾಗರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ದತ್ತಾಂಶ ನೀಡಲಿದೆ. ೩. ಗಡಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ,ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ದೇಶದ ಗಡಿಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ತೀರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಹಾಗೂ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತಾ ದತ್ತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಇದು ದೇಶಕ್ಕೆ ’ಆಕಾಶದ ಕಣ್ಣು’ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ.
೨೦೨೧ರ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಯಶಸ್ವಿ ಉತ್ತರ:೨೦೨೧ರಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಎಫ್೧೦/ಇವಿಎಸ್೦೩ ಮಿಷನ್ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಒಎಸ್-೦೫ ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಸ್ರೋದ ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ರಾಕೆಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
“ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಎಫ್೧೭ ಮೂಲಕ ಇವಿಎಸ್ ೦೫ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ನಿಖರವಾದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಪಗ್ರಹದ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದನೆ
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, “ಇದು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ” ಎಂದು ’ಘಿ’ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ
ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ: ಇಸ್ರೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್
ಮಾನವರಹಿತ ಮೊದಲ ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಉಡಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ವಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, “ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾನ ನೌಕೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಉಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶ್ಲಾಘನೆ
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಚಿವರು, “ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಇಸ್ರೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಮಿಷನ್ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಉಡಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು ತಿರುಪತಿಯ ತಿರುಮಲ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಿಷನ್ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.