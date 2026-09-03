ಜೇವರಗಿ,ಸೆ.3: ತಾಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪುರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಜಗದಂಬಾ ಹಾಗೂ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ.
ಜೈನಾಪೂರ ತಾಂಡಾದ ಜನರೆಲ್ಲಾ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಒಳನುಗ್ಗಿರುವ ಕಳ್ಳರು, ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರಬೆಳ್ಳಿ ವಿಗ್ರಹ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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ತಾಂಡಾದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ಬೆಳ್ಳಿ ವಿಗ್ರಹ ಕಳವು
ಜೇವರಗಿ,ಸೆ.3: ತಾಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪುರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಜಗದಂಬಾ ಹಾಗೂ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ.