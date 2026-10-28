ಕಲಬುರಗಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ 6ನೇ ಪಡೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.28- ಡಿ.ಜಿ ಮತ್ತು ಐ.ಜಿ.ಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಪೆÇಲೀಸ್ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚಾರಣೆ-2026 ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸಾವ9ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 6ನೇ ಪಡೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ ಕಲಬುರಗಿ ಪೆÇಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ ತಂಡದಿಂದ ಸಂಜೆ ವಿವಿಧ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಇಲ್ಲಿನ ಜಗತ್ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ರೈಕವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಎನ್,ಎಸ್,ಪ್ರಕಾಶ್, ಡೆಪೆÇ್ಯೀಟಿ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಚನ್ನಬಸವ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ರವರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.28- ಡಿ.ಜಿ ಮತ್ತು ಐ.ಜಿ.ಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಪೆÇಲೀಸ್ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚಾರಣೆ-2026 ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸಾವ9ಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 6ನೇ ಪಡೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ ಕಲಬುರಗಿ ಪೆÇಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ ತಂಡದಿಂದ ಸಂಜೆ ವಿವಿಧ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.