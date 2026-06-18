ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ವಾಹನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ಜೂ.18-ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ವಾಹನವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ವೇಳೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು 40 ಕಿ.ಮೀ.ವೇಗಕ್ಕೆ ಓಡಿಸುವಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನಾ ವೇದಿಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರು ಬಂಡಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಬುರಗಿ,ಜೂ.18-ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ವಾಹನವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ವೇಳೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು 40 ಕಿ.ಮೀ.ವೇಗಕ್ಕೆ ಓಡಿಸುವಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನಾ ವೇದಿಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.