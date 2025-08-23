ಜೂಜಾಟ: 8 ಜನರ ಬಂಧನ

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.23-ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಳಕುಂದಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟವಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲೆ ಸಿಸಿಬಿ ಘಟಕದ ಪಿಐ ದಿಲೀಪಕುಮಾರ ಬಿ.ಸಾಗರ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಶೋಕ ಕಟಕೆ, ಶಿವುಕುಮಾರ, ನಾಗರಾಜ, ಸನೀಲಕುಮಾರ ಅವರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 8 ಜನ ಜೂಜುಕೋರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ, ರವಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಮಡಿವಾಳ ಬಿಲಗುಂದಿ, ಆನಂದ ಜಮಾದಾರ, ಸಿದ್ದು ಕುಂಬಾರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಡಪದ, ಗಂಗಪ್ಪ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಗನ್ಕಾರ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 11,530 ರೂ.ನಗದು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

