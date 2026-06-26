ಕಲಬುರಗಿ,ಜೂ 26: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ನ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ (ಅಂತರ್ ಧರ್ಮೀಯ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಗರ್ ಚುಲ್ಬುಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 30, 2026 ರಿಂದ ಬಿಎಲ್ಒ ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳು, ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿಎಲ್ಒಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.ಕಮರ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ದಿನದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಡಾ. ಅಸ್ಗರ್ ಚುಲ್ಬುಲ್ ಅವರು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸದಿರುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಚುಲ್ಬುಲ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿನ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಗುರುತು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಗುರುತು) ಬಂದರೆ, ಅದನ್ನು ‘ಲೋಪದೋಷ’ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಹೆಸರು ಅನುಮಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಎಲ್ಎ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಫಾರ್ಮ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಯಾರ ಹೆಸರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲವೋ, ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 6 ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಎಲ್ಒ ಬಳಿ ಇರುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಸಹ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು.ಮೌಲಾನಾ ಶರೀಫ್ ಮಝ್ಹರಿ,ಡಾ. ಹುಸೇನ್,ಬಾಬಾ ನಝರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್,ಮೌಲಾನಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ನೂಹ್,ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್,ಅಫ್ಜಲ್ ಮಹಮೂದ್,ಮುನ್ನಾ ಧಾರವಾಡ,
ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜಾಹಿದ್, ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಬಾಖವಿ ದಾನಿಶ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಅಸದ್ ಅಲಿ ಅನ್ಸಾರಿ, ಆದಿಲ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ಸೇಠ್, ಮೌಲಾನಾ ಹಾಫೀಜ್ ಅಜ್ಮತ್ ಫಾರೂಖಿ ಉಮರಿ, ಮಹಮೂದ್ ಶಾ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜಾವೇದ್ ಖಾನ್, ತೌಫೀಕ್ ದೇಸಾಯಿ, ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನ್ ಮದ್ರಾಸಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಜೂ 26: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ನ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ (ಅಂತರ್ ಧರ್ಮೀಯ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಗರ್ ಚುಲ್ಬುಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 30, 2026 ರಿಂದ ಬಿಎಲ್ಒ ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳು, ಪ್ರವಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿಎಲ್ಒಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.ಕಮರ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ದಿನದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.