ಸೈನ್ಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ ೨೯: ೨೦೨೫-೨೬ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೈನ್ಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಗ್ರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಗ್ರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಗರವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಎಸ್ಒಎಫ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ೫೦,೦೦೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ೭೨ ದೇಶಗಳ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ (ಐಎಂಒ)ನಲ್ಲಿ ಬೆಥನಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಆದ್ರಿತ್ ಸರ್ಕಾರ್ (೭ನೇ ತರಗತಿ) ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವದ ದೆಹಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಆರಿಯಾ ಗುಪ್ತಾ (೭ನೇ ತರಗತಿ) ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಣಿತ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ (ಐಎಂಒ)ನಲ್ಲಿ ೧ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಣಿತ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ (ಐಎಂಒ) ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ (ಐಎಂಒ)ನ ಇಶಾನ್ ಪೋಥಮ್ (೬ನೇ ತರಗತಿ) ೨ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
ಈ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸೈನ್ಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ (ಎಸ್ಒಎಫ್) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬೀರ್ ಸಿಂಗ್, “೨೦೨೫-೨೬ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಎಸ್ಒಎಫ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ಗಳು ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಾಲೆಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ಬಲವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಗೆ ನಿರಂತರ ಬದ್ಧತೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ” ಎಂದರು.
ಈ ಸಾಧನೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೃಢವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತರಗತಿಯ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತರುವುದಲ್ಲದೆ, ಉನ್ನತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುರಿಗಳತ್ತ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇತರರಿಗೆ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.