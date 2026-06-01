Monday, June 1, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
Home ಜಿಲ್ಲೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿ 

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿ 

By
Sanjevani_Newsroom
-
Oplus_131072

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ. ಜೂ.01 ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹಾಸಭಾ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪವಾಡಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ  ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ  ಮಾತನಾಡಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ  ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬಹುಮತ ನೀಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಶ್ರಮಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ  ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕು,ಸಮುದಾಯದ ನಾಲ್ಕು ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಕೆ ಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ, ನಾಗೇಂದ್ರ, ಎನ್ ಗಣೇಶ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಂತ್ರಪಳ್ಳಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಸೆರೆಗಾರ್ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ, ವಿಎಸ್ಎಸ್ ಎನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಾದಮ್ಮ ನವರ ಬಸವರಾಜ, ಡಿಸ್ ಮಂಜುನಾಥ, ಹಾಗೂ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರು ಇದ್ದರು

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.