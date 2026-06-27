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ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಗೆಲುವು

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Bangalore_Newsroom
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ವ್ಯಾಂಕೋವರ್,ಜೂ.೨೭-ಕೆನಡಾದ ವ್ಯಾಂಕೋವರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿ ಪ್ಲೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಜಿ ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಎದುರಿಸಿತು. ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ೫-೧ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಿತು. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಲಿಯಾಂಡ್ರೊ ಟ್ರಾಸಾರ್ಡ್ ೨೮ ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮೊದಲಾರ್ಧದುದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ತಂಡವು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಲಿಯಾಂಡ್ರೊ ೫೦ ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕೆವಿನ್ ಡಿ ಬ್ರೂಯ್ನ್ ೬೬ ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ೩-೦ ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
ಎಲಿಜಾ ಜಸ್ಟ್ ೮೪ ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿತು ಮತ್ತು ರೊಮೆಲು ಲುಕಾಕು ೮೬ ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಲ್ಕನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಗಾಯದ ಸಮಯದ ನಾಲ್ಕನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಅಲೆಕ್ಸಿಸ್ ಸೇಲೆಮೇಕರ್ಸ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೋರ್ ೫-೧ ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು.ಲಿಯಾಂಡ್ರೊ ಟ್ರಾಸಾರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಪರ ೫೪ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ೧೪ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡವು ವ್ಯಾಂಕೋವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ, ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮನವೊಪ್ಪುವತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು. ಪೀಟರ್ ಬೋಸ್ಜ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಆರಂಭಿಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಅವರದೇ ಅರ್ಧದೊಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತು ಮತ್ತು ಕಿವೀಸ್‌ಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಲು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು.

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