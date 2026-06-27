ಡೆಂಬೆಲೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ನಾರ್ವೆ ಮಣಿಸಿದ ಫ್ರಾನ್ಸ್

ಬೋಸ್ಟನ್,ಜೂ.೨೭-ಅಮೆರಿಕದ ಬೋಸ್ಟನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಜೂನ್ ೨೬) ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಐ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ೪-೧ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಔಸ್ಮಾನೆ ಡೆಂಬೆಲೆ ನಾರ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
೭ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮೂಲಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪರ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಟಗಾರ, ೨೦ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಾರ್ವೆ ಪರ ಥೆಲೊ ಆಸ್ಗಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಡೆಂಬೆಲೆ ಪಂದ್ಯದ ೩೨ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಡೆಂಬೆಲೆ ೨೫ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಔಸ್ಮಾನೆ ಡೆಂಬೆಲೆ ಪಂದ್ಯದ ೭ನೇ, ೨೦ನೇ ಮತ್ತು ೩೨ನೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರಲ್ಲದೆ, ಡೆಸೈರ್ ಡೌ ೯೦ನೇ ಮತ್ತು ೪ನೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪರ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ೨೧ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆ ಪರ ಥೆಲೋ ಆಸ್ಗಾರ್ಡ್ ಪಂದ್ಯದ ಏಕೈಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.ಡೆಂಬೆಲೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸಿದರು. ೧೯೯೪ ರ ನಂತರ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ೧೯೯೪ ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಒಲೆಗ್ ಸಲೆಂಕೊ ಅವರು ಈ ಹಿಂದಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತನ್ನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ (ಕೊನೆಯ ೩೨) ಮುನ್ನಡೆಯಿತು.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ೧೯೫೪ ರಲ್ಲಿ ಜೆಕೊಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ೨೪ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ಎರಿಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾಂಟೈನ್ (೧೯೫೮ ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ) ಮತ್ತು ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ (೨೦೨೨) ನಂತರ ಡೆಂಬೆಲೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಟಗಾರರಾದರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪು ಐರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೈಲಿಯನ್ ಎಂಬಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಎರ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹಾಲೆಂಡ್ ಬೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಡೆಂಬೆಲೆ ಇಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರು.
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