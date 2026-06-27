ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ತಲುಪಿದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ

ಟೆಕ್ಸಾಸ್,ಜೂ.೨೭-ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ೦-೦ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ೦-೦ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತ ತಲುಪಿದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶವಾಯಿತು
ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನ ಹೂಸ್ಟನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಮಾಂಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದವು. ಈ ಡ್ರಾದೊಂದಿಗೆ, ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆದಿತು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸೇಲಂ ಅಲ್-ದೌಸಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮುನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೂ, ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ವೊಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವ್ಗಳು ಖಳನಾಯಕನೆಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಟವು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಫೆರಾಜ್ ಅಲ್-ಬ್ರಿಕನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೌದಿ ಆಟಗಾರರು ಹಳದಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ೩೨ ರ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನಡುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪು ಎಚ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ಗೋಲುರಹಿತ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಡ್ರಾ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು, ಮೂರು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತಂಡವು ಹಲವಾರು ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಈಗ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ತಂಡವು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. , ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಹೂಸ್ಟನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ
ದೊಂದಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ತಂಡವು ಜುಲೈ ೪ ರಂದು ಮಿಯಾಮಿಯಲ್ಲಿನಡೆಯ ಲಿರುವ ೩೨ ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
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