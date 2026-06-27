ಮೆಕ್ಸಿಕೋ,ಜೂ.೨೭- ಫಿಫಾ ಶ್ವಕಪ್ ೨೦೨೬ ರ ಗ್ರೂಪ್ ಎಚ್ ನ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಗ್ವಾಡಲಜರಾದ ಗ್ವಾಡಲಜರಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಉರುಗ್ವೆಯನ್ನು ೧-೦ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ.ಈ ಸೋಲು ಉರುಗ್ವೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಉರುಗ್ವೆಯ ಒತ್ತಡದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ೪೨ ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆಯ ಓಟ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಬೇನಾ ಸ್ಪೇನ್ ಪರ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ೧-೦ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯದ ೪೨ ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೇನಾ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಸ್ಪೇನ್ ಮುನ್ನಡೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಬೇನಾ ಅವರ ಗೋಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು.
ಉರುಗ್ವೆ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿತು, ಆದರೆ ಸ್ಪೇನ್ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಉನೈ ಸೈಮನ್ ಅವರು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ೪೪ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ ಆಂಕರ್ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಉಗಾರ್ಟೆ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಮೂಲಕ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉರುಗ್ವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಂಡದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿತು.
ಸ್ಪೇನ್ ಗುಂಪು ಎಚ್ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಏಳು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಉರುಗ್ವೆ ತನ್ನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ಉರುಗ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಸ್ಪೇನ್
ಮೆಕ್ಸಿಕೋ,ಜೂ.೨೭- ಫಿಫಾ ಶ್ವಕಪ್ ೨೦೨೬ ರ ಗ್ರೂಪ್ ಎಚ್ ನ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಗ್ವಾಡಲಜರಾದ ಗ್ವಾಡಲಜರಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಉರುಗ್ವೆಯನ್ನು ೧-೦ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ.ಈ ಸೋಲು ಉರುಗ್ವೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಉರುಗ್ವೆಯ ಒತ್ತಡದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ೪೨ ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.