ಕಲಬುರಗಿ : ಖಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳ ವತಿಯಿಂದ “ಫೆÇೀಲ್ಡ್ಸ್ಕೋಪ್: ಸೂಕ್ಷ್ಮಜಗತ್ತಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸಾಧನ” ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಬುಧವಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಸಾಧನವಾದ ಫೆÇೀಲ್ಡ್ಸ್ಕೋಪ್ ಕುರಿತು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅದರ ಜೋಡಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಖಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪೆÇ್ರ-ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಪೆÇ್ರ. ಸೈಯದ್ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜಗತ್ತಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಸಾಧನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಡಾ. ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಫೆÇೀಲ್ಡ್ಸ್ಕೋಪ್ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು. ಫೆÇೀಲ್ಡ್ಸ್ಕೋಪ್ನ ತತ್ವಗಳು, ಉಪಯೋಗಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜಗತ್ತಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಸೈಯದ್ ಅಬ್ರಾರ್ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸದ ನಂತರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಫೆÇೀಲ್ಡ್ಸ್ಕೋಪ್ನ ಜೋಡಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸುವ ಕುರಿತು ನೇರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕಾರ್ಯಾಗಾರವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿತು. ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಆಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 105 ಜನ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಿಕಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಫೆÇೀಲ್ಡ್ಸ್ಕೋಪ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ತತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಾಧನವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನ ಕಲಿಯುವುದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವುದು, ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದವು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಆಮೀನಾ ಮೆಹ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಜೈನಬ್ ಫಾತಿಮಾ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಖಿರಾಅತ್ ಹಾಗೂ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ. ರೊಮಾನಾ ಮಿರ್ಧೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ. ಹೀನಾ ಮುಬೀನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಾ. ಸಾದಾತ್ ಅಲಿ ವಂದಿಸಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿ : ಖಾಜಾ ಬಂದಾನವಾಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳ ವತಿಯಿಂದ “ಫೆÇೀಲ್ಡ್ಸ್ಕೋಪ್: ಸೂಕ್ಷ್ಮಜಗತ್ತಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸಾಧನ” ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಬುಧವಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಕಾಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.