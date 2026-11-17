ಕಲಬುರಗಿ,ನ.17-ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ‘ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್: ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್’ ಆತ್ಮಕಥೆಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸಂಸದರಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ನವೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಐಟಿಸಿ ಮೌರ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ನ ಕಮಲ್ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯ ಕುರಿತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಂಸದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಯಣ, ಜೀವನಾನುಭವಗಳು ಹಾಗೂ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಈ ಆತ್ಮಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
‘ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್: ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್’ ಕೃತಿಯು ಕುಟುಂಬ, ಅಸ್ಮಿತೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ದೇಶ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರೊಂದಿಗಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ನಂಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಹಾಗೂ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಲವು ಮಜಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಓದುಗರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಈ ಮಹತ್ವದ ಆತ್ಮಕಥೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ಸಂಸದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಈ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ನ.17-ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ‘ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್: ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್’ ಆತ್ಮಕಥೆಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಸಂಸದರಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ನವೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ ಐಟಿಸಿ ಮೌರ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ನ ಕಮಲ್ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿತು.