ಕಲಬುರಗಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಜರತ್ ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದೇನವಾಜ್ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪವಿತ್ರ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಡಾ. ಹಾಫಿಜ್ ಸೈಯದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಹುಸೇನಿ ಅಲ್-ಹಸನಿ ಸಾಹೇಬ್, ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದೇನವಾಜ್ ದರ್ಗಾದ ಸಜ್ಜಾದಾ ನಶೀನ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಸಜ್ಜಾದಾ ನಶೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ದಸ್ತಾರ್ಬಂಧಿ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಪವಿತ್ರ ತಬರ್ರೂಕಾತ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಜರತ್ ಡಾ. ಸೈಯದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಹುಸೇನಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಪವಿತ್ರ ದರ್ಗಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಮುರ್ತಜಾ ಅಮಿನಿ, ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಅಖೀಬ್ ಹುಸೇನಿ, ಸಜ್ಜಾದಾ ನಶೀನ್ ಸಾಹೇಬರ ಸಹೋದರರು, ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ ಮಸೀದಿಯ ಮೌಲಾನಾ ಸೈಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಹಾಗೂ ಮೌಲಾನಾ ವಕಾರ್ ಅಶ್ರಫಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಳಂದ ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಸಹ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದೆ.
ಕಲಬುರಗಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಜರತ್ ಖ್ವಾಜಾ ಬಂದೇನವಾಜ್ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪವಿತ್ರ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು.