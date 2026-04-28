Tuesday, April 28, 2026
Home

ಸಂತ ಆಶಾರಾಮಜೀ ಬಾಪೂಜಿಯವರ ಭಕ್ತರಿಂದ ದಾರಿಹೋಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಾನೀಯ ವಿತರಣೆ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ,ಏ.28-ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸಂತ ಶ್ರೀ ಆಶಾರಾಮ್‍ಜೀ ಬಾಪೂಜಿಯವರ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಯ ಅವರ ಭಕ್ತರಿಂದ ನಗರದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಪುರ ಸರ್ಕಲ್‍ನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಹೋಕರಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಪಾನೀಯ ವಿತರಣಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಾನೀಯವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸೇವೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಆಶ್ರಮದ ಸಾಧಕರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಗುಲಾಬಿ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗದ (ಪಲಾಶ) ಹೂವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಶೀತಲತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕವೂ ಆಗಿತ್ತು.
ಇಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಮದ ಸಾಧಕರು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಸುಲ್ತಾನ್ ಪುರ ಸರ್ಕಲ್‍ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ ಶ್ರೀ ಆಶಾರಾಮ್‍ಜೀ ಮಾನವ ಉತ್ಥಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧಕರ ಸಹಯೋಗವಿತ್ತು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್‍ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್. ವೈ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಬಾಪೂಜಿಯವರ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಗರದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವನರು ಹೇಳುವಂತೆ “ನರ ಸೇವೆಯೇ ನಾರಾಯಣ ಸೇವೆ”** ಎಂಬುದು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧಕ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

