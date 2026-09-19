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ಖಮರ್‍ಉಲ್‍ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರ 9 ನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಆಚರಣೆ

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Kalaburgi_Newsroom
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ಕಲಬುರಗಿ, ಸೆ.19: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಖಮರ್-ಉಲ್-ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರ 9 ನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು,
ಖಮರ್-ಉಲ್-ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರು ಜನವರಿ 27, 1948 ರಂದು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಪಿಡಿಎ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವೀಧರರಾದ ಅವರು 1978 ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆರು ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರು 1996 ರಿಂದ 1998 ರವರೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಖಮರ್-ಉಲ್-ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಸತಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ, ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಚಿವ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜುಲೈ 2017 ರಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಕೇರಳದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು.ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ದೀರ್ಘ ಸಂಬಂಧವು ಅವರನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಸಮಕಾಲೀನ ವರದಿಗಳು ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಅನುಭವಿ ನಾಯಕ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿವೆ.
ಖಮರ್-ಉಲ್-ಇಸ್ಲಾಂ 2017 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 69 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.ಅವರ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು, ಕಲಬುರಗಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿ,ಸಂಸದರಾಗಿ ಆರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾಧಿಗೆ ಭೇಟಿ :
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಖಮರ್ ಉಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರ 9 ನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಅವರ ಪುತ್ರ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಫರಾಜ್ ಉಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಕಲಬುರಗಿಯ ಖಲಂದರ್ ಖಾ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಅನ್ವರ್ ಉಲ್ ಹಕ್ (ಮೋತಿ ಸೇಠ್), ಮೇಯರ್ ಅಜ್ಮಲ್ ಗೋಲಾ, ಅಹ್ಮರ್ ಉಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಮುಬಾಶಿರ್ ಮನಿಯಾರ್, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

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