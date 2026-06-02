Tuesday, June 2, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
Home ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ಎಲ್‍ಟಿಟಿ-ದಿಬ್ರುಗಢ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ

ಎಲ್‍ಟಿಟಿ-ದಿಬ್ರುಗಢ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಮುಂಬೈ, ಜೂ 2: ತ್ವರಿತತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲ್ವೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಭೂಸಾವಲ್ ಮತ್ತು ಇಟಾರ್ಸಿ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 15945 ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಟರ್ಮಿನಸ್-ದಿಬ್ರುಗಢ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಂಬೈನ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಟರ್ಮಿನಸ್‍ನ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ನೀಲಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರವಿ ಚೌಧರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಜೆ 5:25 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭುಸಾವಲ್‍ನ ರೈಲು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಸ್. ಪಿ. ಫಿರ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷಕ ಅಂಬರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿವಾರಿ ಅವರನ್ನು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರವಿ ಚೌಧರಿ ಪತ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ತಂಡವು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಯಿತು. ಕೋಚ್ ಬಿ-6 ರ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಡ್‍ಶೀಟ್‍ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿ ತಾಯಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಸಂಜೆ 5:28 ಕ್ಕೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೋಪಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಹರ್ದಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿದರು. ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯು ಹರ್ದಾದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ತಂಡವು, ಸಹ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ರೈಲು ಇನ್ನೂ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಸಂಜೆ 5:40 ಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ರೈಲು ಸಂಜೆ 6:07 ಕ್ಕೆ ಹರ್ದಾ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಆರ್‍ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್‍ಸ್ಟೆಬಲ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಹೊಕ್ಕುಳಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕತ್ತರಿಸದ ಕಾರಣ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.